Строительство путепровода на Ташкентской завершится в Самаре в апреле

Самара, 25 января. Строительство путепровода через улицу Ташкентскую в Самаре закончат в апреле. Об этом сообщает пресс-служба правительство Самарской области.

Путепровод строят в рамках реконструкции улицы Ташкентской на участке от больницы Калинина до улицы Солнечной. Монтаж второго и третьего пролетов закончили в начале января этого года после переустройства электропередач. На данный момент ведутся работы между пролетами. Стало известно, какие работы осталось сделать:

«В дальнейшем будет производиться омоноличивание межбалочных швов, устройство консолей, выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, перильного и барьерного ограждения», — отмечает производитель работ АО «Гипрострой-Самара» Артем Тучков.

Общая протяженность путепровода составляет 2,9 километра.