В Самаре увеличили количество автобусных рейсов после жалоб горожан

Самара, 25 января. Самарцы пожаловались на работу общественного транспорта властям города. В связи с этим было принято решение увеличить количество рейсов и уменьшить интервал движения автобусов.

«Мы пересмотрели расписание. Утром увеличили количество рейсов муниципальных автобусов №50, оптимизировали №1. С сегодняшнего дня в вечернее время сокращен интервал по маршруту №1», — приводит «63.ru» сообщение департамента транспорта города.

Ранее сообщалось, что жители Красноглинского района Самары пожаловались на общественный транспорт городским властям. Местные жители отметили, что автобусы маршрута номер 50 стали реже ходить, а автобусы маршрута номер 51 видят крайне редко. При этом горожане сообщили, что у одного автобуса изменилось расписание, у другого начало движения идет от Жигулевских садов.