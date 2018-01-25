Названы самые популярные имена новорожденных в Самарской области

Самара, 25 января. Управление ЗАГС подвело итоги прошлого года и рассказало, какие имена стали самыми популярными в Самарской области для новорожденных.

В прошлом году в Самарской области на свет появилось 34 923 ребенка, из них 51,6 процента — мальчики, 48,4 процента — девочки. Об этом сообщают региональные СМИ.

Управление ЗАГС сообщило, что самыми популярными мужскими именами стали Артем, Александр, Михаил, Максим, Дмитрий. Стоит отметить, что в регионе появилось 933 ребенка с именем Артем. Для девочек родители чаще выбирали имена София, Виктория, Анастасия, Анна, Мария. Самым популярным стало имя София, 720 девочек получили его.

Самыми популярными необычными именами стали Златаслава(трех девочек так назвали) и Весна(имя получили две новорожденные). Редкими мужскими именами в Самарской области стали: Аристарх, Аполлон, Микула, Космос, Персей, Север, Спартак, Лаврентий и Мефодий.