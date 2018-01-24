Олимпийский чемпион из Самары Хайбулаев завершил спортивную карьеру

Самара, 24 января. Самарский дзюдоист, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

«Наш прославленный дзюдоист, посол Самары ЧМ-2018, Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев официально завершил спортивную карьеру», — сообщается на странице министерства спорта Самарской области в социальной сети Twitter.

Как стало известно, Тагир Хайбулаев принял решение завершить спортивную карьеру еще в прошлом году. Отмечается, что олимпийский чемпион планирует работать тренером.

Тагир Хайбулаев — дзюдоист. Он является олимпийским чемпионом 2012 года, чемпиона мира и Европы.