Более трех тысяч детей ждут очереди в детсады Самары

Самара, 24 января. Более трех тысяч детей в возрасте от трех до семи лет нуждаются в предоставлении мест в детских садах в Самаре. Об этом сообщила руководитель департамента образования Лилия Галузина.

По словам Лилии Галузиной, больше всего не хватает мест в детских садах Кировского, Советского, Ленинского и Самарского районов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Частично решить проблему с очередью помогут детские сады, которые построили в прошлом году в микрорайонах Волгарь, Крытые Ключи и Новая Самара. Также ликвидировать нехватку мест позволят реконструкции, капитальный ремонт и строительство дополнительных дошкольных учреждений. Отмечается, что окончательно решить вопрос позволит и возвращение зданий бывший детских садов в систему муниципалитета.

«В городском бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года предусмотрены средства на проектирование двух детских садов, а также на строительство и реконструкцию еще шести учреждений», — сообщает пресс-служба администрации города.

Также предусмотрена реконструкция нефункционирующего детсада на улице Калинина,4а, проектирование и реконструкция здания на улице Подшипниковая, 27. Также будет произведен капитальный ремонт в садах на улице Мориса Тореза, 83 и в поселке Прибрежный.

Напомним, президент России Владимир Путин в майских указах от 2012 года поставил задачу: обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей, возраст которых от трех до семи лет, к 2016 году.