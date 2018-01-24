День студента отметят на горнолыжном курорте в Самаре

Самара, 24 января. День студента пройдет на горнолыжном курорте в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Празднование Дня студента пройдет на горнолыжном комплексе «СОК»(Батайска, 18Б) в Красноглинском районе Самары в полдень в четверг, 25 января. Отмечается, что более тысячи человек примут участие в мероприятии. Участники смогут покататься на горных лыжах и сноуборде, а также принять участие в конкурсах и розыгрыше призов.

В полдень начнется мероприятие, в 13.00 состоится розыгрыш призов. В 14.00 гостей ожидает веселая зимняя спартакиада, где можно будет собрать и разобрать сноуборд на время, прокатиться на тюбинге и поучаствовать в конкурсах.