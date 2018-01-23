Многодетному прапорщику в Самарской области выделили 10 млн рублей на покупку жилья

Сызрань, 23 января. Министерство обороны РФ увеличило выплаты на жилье для военнослужащих на 32 процента в 2017 году.

По информации Министерства обороны, 1123 военнослужащих из Самарской области получили жилищную площадь в течение 2017 года, что на 32 процента выше, чем в 2016 году.

Как отмечает пресс-служба Центрального военного округа, многодетному прапорщику в Сызрани выделили почти десять миллионов рублей на покупку жилья, а многодетному подполковнику — свыше девяти миллионов рублей. В сообщении ведомства отмечается: