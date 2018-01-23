В Самару поставят 100 новых автобусов для перевозок болельщиков ЧМ-2018

Самара, 23 января. Десять специальных маршрутов организуют в Самаре к ЧМ-2018 и поставят 100 новых автобусов.

Совещание, посвященное вопросам транспортного обеспечения ЧМ-2018, состоялось в понедельник, 22 января, в Самаре. В период проведения ЧМ-2018 областной центр посетят около 500 тысяч гостей, которые прибудут на самолетах, поездах и личном автомобильном транспорте. Для перевозки болельщиков понадобится 236 автобусов, которые будут обслуживать девять маршрутов, и 87 трамваев. Они соединят аэропорт Курумоч, железнодорожный вокзал, фан-зону и стадион «Самара Арена» и ряд парковок у крупных торговых центров, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для обеспечения транспортной доступности планируется задействовать пассажирские автотранспортные предприятия Самары и Тольятти, кроме того, в марте-апреле 2018 года в Самару прибудет 100 новых автобусов», — заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов подчеркнул, что в период проведения ЧМ-2018 некоторые улицы областного центра будут перекрыты, к тому же будут изменения в работе общественного транспорта.

«Понятно, что все эти факторы отразятся на привычном течении жизни самарцев, но они не должны стать проблемой для горожан», — отметил Александр Фетисов.

Также в феврале планируется проведение осмотра общественного транспорта на предмет технической исправности и внешнего состояния.

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