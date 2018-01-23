18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия, Ирак, Судан и Египет могут купить С-400 у России
Общество
В Самару поставят 100 новых автобусов для перевозок болельщиков ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Самару поставят 100 новых автобусов для перевозок болельщиков ЧМ-2018

    12:56  23 Января 2018  /обновлено: 12:57  23 Января 2018
    44

    В Самару поставят 100 новых автобусов для перевозок болельщиков ЧМ-2018

    Самара, 23 января. Десять специальных маршрутов организуют в Самаре к ЧМ-2018 и поставят 100 новых автобусов.

    Совещание, посвященное вопросам транспортного обеспечения ЧМ-2018, состоялось в понедельник, 22 января, в Самаре. В период проведения ЧМ-2018 областной центр посетят около 500 тысяч гостей, которые прибудут на самолетах, поездах и личном автомобильном транспорте. Для перевозки болельщиков понадобится 236 автобусов, которые будут обслуживать девять маршрутов, и 87 трамваев. Они соединят аэропорт Курумоч, железнодорожный вокзал, фан-зону и стадион «Самара Арена» и ряд парковок у крупных торговых центров, сообщает пресс-служба областного правительства.

    «Для обеспечения транспортной доступности планируется задействовать пассажирские автотранспортные предприятия Самары и Тольятти, кроме того, в марте-апреле 2018 года в Самару прибудет 100 новых автобусов», — заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

    Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов подчеркнул, что в период проведения ЧМ-2018 некоторые улицы областного центра будут перекрыты, к тому же будут изменения в работе общественного транспорта.

    «Понятно, что все эти факторы отразятся на привычном течении жизни самарцев, но они не должны стать проблемой для горожан», — отметил Александр Фетисов.

    Также в феврале планируется проведение осмотра общественного транспорта на предмет технической исправности и внешнего состояния.

    В Самару поставят 100 новых автобусов для перевозок болельщиков ЧМ-2018

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет организовать чемпионат мира по футболу, который состоится в 2018 году, на высоком уровне. Глава государства отметил:

    «Наша страна с нетерпением ждет начала чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты мира проявили все свое мастерство и показали настоящий большой футбол».

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #чм-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin

      14:37 23 Января 2018 320
      Читать
      13:13
      Сегодня

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3637

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19531

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38675

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4415

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38708
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      35
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      446
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      137
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      7165