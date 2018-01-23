Власти Самары объявили набор управленцев в рамках нового кадрового проекта

Самара, 23 января. Самарские власти представили новый проект, который направлен на обновление кадрового состава органов местного самоуправления.

Презентация нового кадрового проекта «Самарская траектория роста» состоялась в понедельник, 22 января, на еженедельном совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Было принято решение о реализации проекта по трем направлениям.

Первое — это создание «Молодежной лиги управленцев», которая направлена на привлечения талантливых студентов к работе по развитию областного центра, второе — работа с действующим кадровым резервом органов, а именно, проведение обучающихся мастер-классов и тренингов. Последнее — развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий. Заявку на участие может подать любой желающий.