Нового вице-мэра назначили в Воронеже

Воронеж, 22 января. Заместителем главы администрации Воронежа по городскому хозяйству стал Сергей Петрин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на должность исполняющего главы администрации города назначили Сергея Петрина, который с марта 2017 года находился на посту руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства в городской администрации. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Вадим Кстенин.

До Сергея Петрина обязанности первого вице-мэра по городскому хозяйству исполнял Вадим Кстенин. В период с 25 декабря 2017 года находится на должности обязанности главы администрации.

Ранее 25 декабря президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Гусева.