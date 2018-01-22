По программе капремонта в 2018 году отремонтируют 946 домов в Самарской области

Самара, 22 января. В Самарской области по программе капитального ремонта приведут в порядок 946 многоэтажных жилых домов за 2018 год.

Капитальный ремонт ожидает 946 зданий в текущем году, на 201 из них уже нашли подрядчиков и заключили договора, заявил руководитель фонда капремонта региона Михаил Архипов на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охраны окружающей среды, которое состоялось в понедельник, 22 января.

В 2017 году планировали отремонтировать 965 многоквартирных домов, но удалось провести ремонтные работы только в 906 домах. Стоимость работ оценивалась в 4,7 миллиарда рублей. Отмечается, что 280 домов планировали отремонтировать к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году, 251 дом к настоящему моменту уже полностью готов.

Президент России Владимир Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт в регионах и проверить соблюдение законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах.