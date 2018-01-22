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Украина
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Общество
Жителей Самарской области предупреждают о сильном снегопаде
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    Жителей Самарской области предупреждают о сильном снегопаде

    15:45  22 Января 2018
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    Жителей Самарской области предупреждают о сильном снегопаде

    Самара, 22 января. Сотрудники ГИБДД в Самарской области предупреждают автомобилистов и пешеходов о сильном снегопаде.

    Сильный снегопад ожидается на территории области в начале новой рабочей недели, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные Гидрометцентра. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.

    Автомобилистов настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения и не забывать о плавном маневрировании, так как при снегопаде и гололедице сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Пешеходам напоминают о необходимости световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #снег
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