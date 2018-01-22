Жителей Самарской области предупреждают о сильном снегопаде

Самара, 22 января. Сотрудники ГИБДД в Самарской области предупреждают автомобилистов и пешеходов о сильном снегопаде.

Сильный снегопад ожидается на территории области в начале новой рабочей недели, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные Гидрометцентра. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.

Автомобилистов настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения и не забывать о плавном маневрировании, так как при снегопаде и гололедице сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Пешеходам напоминают о необходимости световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.