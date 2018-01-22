Список доверенных лиц Путина на выборах президента России представили в Самарской области

Самара, 22 января. Доверенными лицами президента РФ и кандидата на выборах-2018 Владимира Путина в Самарской области стали пять человек.

Областной избирательный комитет представил список доверенных лиц действующего президента РФ и кандидата на выборах-2018 Владимира Путина. Председатель региональной федерации профсоюзов Павел Ожередов и мастер-наладчик «АвтоВАЗа» Владимир Держак, лидер молодежной организации Алексей Транцев, герой России Александр Баранов, домохозяйка и блогер Мария Комкова будут представлять Владимира Путина в Самарской области, сообщает областное отделение партии «Единая Россия».

Напомним, что выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.