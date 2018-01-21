Снегопад и метель ожидаются в Самарской области

Самара, 21 января. Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях на территории Самарской области.

В период с семи часов вечера 21 января до семи часов вечера 22 января на территории Самарской области ожидается снегопад и метель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут 8-13 метров в секунду, местами 15-18 метров в секунду.

«Местами снежные заносы», — отмечает пресс-служба ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное МЧС призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.