Скончался генеральный директор самарского драматического театра

Самара, 21 января. Генеральный директор Самарского академического театра драмы имени М. Горького Вячеслав Гвоздков ушел из жизни в воскресенье, 21 января.

«21 января скоропостижно скончался генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Алексеевич Гвоздков», — сообщает пресс-служба театра.

Гражданская панихида пройдет в Большом зале драмтеатра во вторник, 23 января. Вячеслав Гвоздков будет похоронен в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Гвоздков учился в Российском государственном институте сценических искусств(ранее ЛГИТМиК) на режиссерском факультете у Георгия Товстоногова. В разное время он был художественным руководителем Молодежного театра в Ростове-на-Дону, Ташкентского русского академического театра драмы, театра «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Он поставил более 150 спектаклей.