Электронные табло тестируют на Московском шоссе в Самаре

Самара, 21 января. Электронные табло, которые информируют автомобилистов о пробках, скорости движения, тестируют на Московском шоссе в Самаре.

Специалисты тестируют табло и знаки переменной информации на Московском шоссе — Бубнова. Об этом сообщает «63.ru» со ссылкой на информацию «Строд Сервис».

Напомним, что автоматизированные системы управления дорожным движением уже готовят подключить. Специалисты установили электронные табло в районе пересечений Московского шоссе с проспектом Кирова, Ракитовским шоссе, а также рядом с поселком Мехзавод и микрорайоном Новая Самара. Стоит отметить, что на табло будет появляться информация о пробках на трассе, скорости движения и другие сообщения.