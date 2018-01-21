Неизвестный скульптор создает фигуры из снега в Сызрани

Самара, 21 января. Неизвестный мастер создает скульптуры из снега во дворе многоэтажного дома на проспекте Королева в Сызрани Самарской области.

Неизвестный скульптор слепил из снега фигуры кота, лисицы, Снегурочки и Деда Мороза. Каждую неделю во дворе дома появляется новое произведение искусства. Отмечается, что не все жители дома видели скульптора и не знают, когда он создает свои работы — поздним вечером или ночью.

«Кто делает эти фигуры — не знаю, но всем нравится, все фотографируются, дети радостно бегают. Да и у всех настроение поднимается», — приводит «КТВ-ЛУЧ» слова местного жителя.

В период, когда было потепление, фигуры немного подтаяли, однако после январских заморозков они вновь стали прежними. Отметим, что скульптор добавляет улыбку своим фигурам.