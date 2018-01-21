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Неизвестный скульптор создает фигуры из снега в Сызрани
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    Неизвестный скульптор создает фигуры из снега в Сызрани

    10:34  21 Января 2018
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    Неизвестный скульптор создает фигуры из снега в Сызрани

    Самара, 21 января. Неизвестный мастер создает скульптуры из снега во дворе многоэтажного дома на проспекте Королева в Сызрани Самарской области.

    Неизвестный скульптор слепил из снега фигуры кота, лисицы, Снегурочки и Деда Мороза. Каждую неделю во дворе дома появляется новое произведение искусства. Отмечается, что не все жители дома видели скульптора и не знают, когда он создает свои работы — поздним вечером или ночью.

    «Кто делает эти фигуры — не знаю, но всем нравится, все фотографируются, дети радостно бегают. Да и у всех настроение поднимается», — приводит «КТВ-ЛУЧ» слова местного жителя.

    В период, когда было потепление, фигуры немного подтаяли, однако после январских заморозков они вновь стали прежними. Отметим, что скульптор добавляет улыбку своим фигурам. 

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    Автор: Дарья Смолина
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    #сызрань #самарская область #снежные фигуры
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