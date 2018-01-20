Самарские «Крылья Советов» разгромили братиславский «Слован»

Самара, 20 января. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выиграл у братиславского «Слована» со счетом 4:0.

Контрольный матч проходил на турецком поле в Белеке в субботу, 20 января. Счет футболистам самарского клуба удалось открыть на седьмой минуте. Отличились Денис Ткачук, оформивший хет-трик, и Сергей Самодин, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Стоит отметить, что для трех игроков данная встреча была первой в составе «Крыльев Советов»: Александра Соболева, а также Тараса Бурлака и Владислава Кулика, которые находятся на просмотре. В первом тайме на поле вышел Владислав Кулик, а во втором играли Тарас Бурлак и Александр Соболев.

Следующая встреча пройдет у «Крыльев Советов» с болгарской командой «Черно море» в среду, 24 января.