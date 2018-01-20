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Новости Сирии
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Общество
Разметку велодорожек обновят у Самарского университета весной
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    Разметку велодорожек обновят у Самарского университета весной

    20:36  20 Января 2018
    173

    Разметку велодорожек обновят у Самарского университета весной

    Самара, 20 января. Жители Самары обратились к врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину с просьбой обновить  велоразметку на Московском шоссе. Разметку планируют обновить весной.

    Самарцы отметили, что разметка, которая была около корпуса Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, стерлась. Остается затруднительным различить, где граница тротуара, а где велодорожки.

    «Все путаются. Прошу выкрасить дорожки или нарисовать разметку», — приводит «63.ru» слова председателя Центра общественного взаимодействия Андрея Ишмуратова.

    Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин отметил, что кроме обновленной разметки, на Московском шоссе установят больше предупреждающих знаков.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #велоразметка
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