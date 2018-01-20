Команда «Ревизорро» проверила самарский Троицкий рынок

Самара, 20 января. Команда телевизионного проекта «Ревизорро» посетила самарский Троицкий рынок. Съемки прошли в пятницу, 19 января.

Ведущая телепрограммы «Ревизорро» Настасья Самбурская оценила качество работы торговых точек рынка: условия хранения и качество продуктов.

«Ну вот и до Самары докатилась съёмочная группа «Ревизорро». Прямо сейчас ведут съёмки на Троицком рынке. Наверное, в Самаре нет таких рынков, где порядок хоть как-то близок к идеальному. Ждём результатов», — приводит «63.ru» слова блогера Александра Жоголева.

Напомним, что ведущая «Ревизорро» Ольга Романовская проезжала в Самару в сентябре 2016 года. Она проверяла рестораны и гостиница Самары, а также городской пляж.