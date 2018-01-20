Врио губернатора Самарской области окунулся в крещенскую прорубь

Самара, 20 января. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров окунулся в купель на реке Самара и поздравил всех верующих с праздником.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров окунулся в иордань на реке Самара в крещенскую ночь. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Также врио губернатора Самарской области поздравил всех верующих с Крещением:

«Всех православных христиан поздравляю с праздником, с Крещением».

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент окунается в прорубь уже на протяжении нескольких лет.