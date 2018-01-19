Улицу Ташкентскую в Самаре частично перекроют

Самара, 19 января. В Самаре частично перекроют правую сторону улицы Ташкентской, движение организуют по-другому маршруту.

Как сообщают в отделе дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, временно ограничат движение транспорта улице Ташкентской в районе пересечения с Московским шоссе, здесь установят новые знаки.

«Высота рельсов не дает возможности полностью открыть улицу Ташкентскую. Правую проезжую часть перекроют. Транспорт пустят по левой полосе. Схема находится на согласовании. В течение недели этот вопрос решат», — отмечает начальника отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев.

Ограничение движения будет снято после устранения некоторых недостатков. Артем Кудашев поясняет: