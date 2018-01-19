Самара, 19 января. Все светофоры в Самаре подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением к апрелю 2018 года.

Все светофоры планируют подключить к АСУДД в течение двух месяцев, к апрелю 2018 года процесс должен завершиться. Соответствущее заявление сделал врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. Для эффективной работы необходимо обучить пользованию программным обеспечением и внести данные по каждому светофору в реестр программы.

«Мы совместно с городским департаментом транспорта будем вносить данные светофоров и перекрестков, после этого система заработает», — отметил Пивкин.

К настоящему моменту к системе АСУДД подключены 55 светофоров, расположенных на перекрестках на улице Ново-Садовой и Московском шоссе.