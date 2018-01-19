БК «Самара» обыграл «Иркут» в матче Суперлиги

Самара, 19 января. Баскетбольный клуб «Самара» на своей площадке одержал победу над командой «Иркут» в очередном матче чемпионата Суперлиги.

Игра, состоявшаяся в четверг, 19 января, завершилась со счетом 60:48. Самарская команда переиграла баскетболистов из Иркутска, которые перед поездкой одержали четыре победы.

Для «Самары» эта победа является четвертой. В настоящее время она уверенно расположилась на втором месте в таблице Суперлиги. Следующая игра состоится в воскресенье, 21 января. Самарские баскетболисты сыграют в «МТЛ Арене» со «Спартаком-Приморье», который является лидером чемпионата. Начало игры запланировано на шесть часов вечера.