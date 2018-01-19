Троллейбусы в Самаре вернутся на кольцо у бывшего ипподрома

Самара, 19 января. Движение троллейбусов через пересечение проспекта Кирова и Московского шоссе в Самаре восстановят в начале следующей недели.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на слова министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, пробный запуск троллейбусов по кольцу на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова будет осуществлен 22 января текущего года.

Движение троллейбусов было изменено в связи со строительством тоннеля на перекрестке, общественный транспорт передвигался в объезд привычного маршрута. Дорогу открыли осенью 2017 года, но для возвращения транспорта на развязку был необходим монтаж опор для проводов.