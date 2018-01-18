Мониторинг воздуха во время ЧМ-2018 обойдется властям Самары в два млн рублей

Самара, 18 января. Самарские власти ищут подрядчика, который будет осуществлять мониторинг состояния воздуха на ЧМ по футболу в 2018 году.

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте госзакупок, департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который будет следить за состоянием воздуха во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Передвижной экологический пост, оснащенный автоматическими газоанализаторами, которые измеряют уровень загрязнения в атмосфере, будет работать с 1 мая по 31 июля 2018 года около «Самара Арены» и площади Куйбышева. Отмечается, что еще два поста будут находиться в запасе. Подрядчику заплатят больше двух миллионов рублей. Планируется, что итоги конкурса подведут 2 февраля.