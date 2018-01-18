«Почта России» в Самарской области получила 69 новых машин
Самара, 18 января. Транспортный парк «Почты России» в Самарской области пополнился на 69 новых фургонов.
Новые машины марок Ford Transit, Lada Largus, ГАЗ-3010 GA получила «Почта России» в Самарской области, сообщают региональные новостные источники. В настоящее время транспортные средства введены в эксплуатацию и перевозят почтовые отправления.
Директор региональной «Почты России» Александр Вакуленко подчеркнул, что новые машины помогут соблюдать пунктуальность в сроках доставки почтовых отправлений. Новые фургоны порадуют местных жителей и гостей Чемпионата мира по футболу, сообщают в пресс-службе правительства региона.
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