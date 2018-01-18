Музей планируют открыть в здании «Дачи со слонами» в Самаре

Самара, 18 января. Глава Самарской области поручил чиновникам проработать проект размещения музея в здании старой дачи купца Головкина.

Врио губернатора Дмитрий Азаров на заседании областного правительства поручил министерству культуры региона рассмотреть вопрос по превращению дачи купца Головкина в общедоступный музей, сообщают региональные новостные источники.

Кроме этого, чиновники в течение нескольких месяцев должны продумать вопросы финансового обеспечения проекта. Концепцию нового музея предложили общественники во главе с руководителем Музея модерна Михаилом Савченко. Дача купца Головкина известна в Самаре как «Дача со слонами», здание расположено на улице Советской Армии.

«Дача со слонами» построена в начале прошлого века. После революции там был расположен госпиталь, после — обустроен детский сад. «Водоканал» в конце 20-х годов устроил в здании клуб, позже дачу оградили забором. В прошлом году в здании начали проводить экскурсии.