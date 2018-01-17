Пропавшая 14-летняя девочка нашлась в Тольятти

Самара, 17 января. Пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась, нашли в Тольятти.

Несовершеннолетняя девочка самостоятельно пришла в полицию около четырех часов вечера сегодня, 17 января, и сообщила, что все это время она была у подруги. На данный момент, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось.

Напомним, девочка-подросток ушла в школу и не вернулась домой 15 января. Родители сразу же обратились в полицию за помощью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Девочку искали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».