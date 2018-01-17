Автобусы двух маршрутов изменили схему движения в Самаре

Самара, 17 января. Схема движения двух автобусов изменена в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Автобусы маршрута №35 будут идти по улице Советской Армии от остановки «НФС» и до остановки «Экономическая академия», по такому же маршруту и в обратном направлении. Автобусы маршрута №45 будут следовать по схеме: поселок Жигулевские Сады — Волжское шоссе — Московское шоссе — улица XXII Партсъезда — проспект Карла Маркса — улица Советской Армии — улица Антонова-Овсеенко — улица Авроры. В обратном направлении транспортные средства будут ездить также, но заезжать на улицу Демократическая.

Изменения схем движения автобусов связаны с тем, чтобы сократить дублирование маршрутов и интервал движения автобусов №35 и №45.