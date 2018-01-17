Работы по воссозданию деревянной башни завершены в Самаре

Самара, 17 января. Работы по воссозданию трехэтажной деревянной башни, которая расположена на пересечении улиц Водников и Кутякова в Самаре, находятся на финальной стадии. Об этом стало известно на совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина, во вторник, 16 января.

Строительство деревянной башни уже завершено, на данный момент, необходимо провести коммуникации и благоустроить прилегающую к постройке территорию, сообщает пресс-служба администрации Самары. Также на территории, где расположена башня, планируют установить кузнечный цех и хозяйственную постройку. После чего площадку обнесут деревянным частоколом.

Глава Самары поручила подготовить проект дальнейшего развития территории и подробную концепцию использования объекта.