Несколько десятков купелей сделают в Самарской области к Крещению

Самара, 16 января. Жители Самары и области смогут окунуться в прорубь на Полевом спуске в Самаре в Крещение Господне. Также стали известны места, где будут установлены другие купели.

На территории Самарской области будет установлено 26 купелей. Жители региона смогут окунуться в Тольятти на территории «Паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова». Также будут оборудованы места в Новокуйбышевске и Чапаевске. Места для купаний создали в Кинельском, Красноярском, Пестравском, Сызранском, Челно-Вершинском, Похвестневском, Сергиевском и Искалинском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам купаться только в специальных местах, которые оборудованы для крещенских купаний.