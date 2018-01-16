Футболист «Рубина» перешел в самарские «Крылья Советов»

Самара, 16 января. Бывший защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Тарас Бурак переходит в самарские «Крылья Советов». Футболист подписал документы о долгосрочном соглашении.

Соглашение с 27-летним футболистом было подписано сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Крылья Советов». Подписав контракт, спортсмен отправится с другими игроками «Крыльев Советов» на сборы в Турцию. Тарас Бурак будет играть за самарский клуб под номером 90.

«Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в «Крылья», мы сразу ей воспользовались», — отметил генеральный директор «Крылья Советов» Зураб Циклаури.

Напомним, что Тарас Бурак на правах аренды выступал уже за самарской клуб в 2015-2016 году. Он провел 43 матча за «Крылья Советов».