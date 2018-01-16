Пассажиропоток самарского аэропорта увеличился на 27%

Самара, 16 января. Пассажиропоток самарского аэропорта «Курумоч» вырос на 27 процентов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Аэропорт «Курумоч» обслужил более 2,6 миллионов пассажиров в 2017 года, а это на 27 процентов больше, чем в 2016 году.

«Это был яркий и продуктивный год, впервые в современной истории самарский аэропорт достиг такого пассажиропотока: в 2017 только на внутренних линиях он был больше, чем совокупный пассажиропоток 2012 года», — отметил исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин.

В прошлом году путешественники летали из Самары по 43 направлениям, из которых 25 — внутрироссийские, десять — международные и восемь в страны СНГ. Популярными направлениями минувшего года стали Москва, Анталья и Санкт-Петербург.