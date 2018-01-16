Новый скейт-парк построят в Самаре

Самара, 16 января. Власти Самары приняли решение построить скейт-парк в Струковском саду.

Скейт-парк появится на месте снесенного бассейна «Чайка» в Самаре, сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства и экологии города:

«Сейчас прорабатывается вопрос с представителями спортивной общественности».

Ранее была информация, что парк не будут строить в Струковском саду, так как на территории предполагаемого месторасположения парка были тепловые сети. Напомним, что скейтбордисты создали петицию, которую подписали более 600 человек. Автор петиции просил построить новый скейт-парк в Самаре, он отметил, что Струковский сад был центральной площадкой для скейтеров, велосипедистов и роллеров.