Жителей Самарской области приглашают на лыжный марафон «Сокольи Горы»

Самара, 16 января. Жителей Самары и области приглашают принять участие в лыжном марафоне «Сокольи Горы». Мероприятие пройдет в поселке Управленческий 27 января этого года.

Желающим принять участие в лыжном марафоне «Сокольи Горы» необходимо будет зарегистрироваться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Самары. Участников ждут разные дистанции: 10, 30 и 50 километров. Любителей лыж ждут красивые пейзажи, спуски и подъемы. Стоит отметить, что марафон «Сокольи Горы» вошел в серию лыжных марафонов России Russialoppet, а также во всероссийский календарь соревнований.

В этом году марафон будет посвящен памяти руководителя департамента физической культуры и спорта администрации Самары, председателя Самарской области Федерации лыжных гонок Виктора Ольховского. Он ушел из жизни в декабре 2016 года.