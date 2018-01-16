Работы по благоустройству Самары к ЧМ-2018 завершат в апреле

Самара, 16 января. На совещании по подготовке Самары к Чемпионату мира по футболу ФИФА 2018, которое прошло в понедельник, 15 января, было отмечено, что все работы по благоустройству будут закончены в апреле.

Глава Самары Елена Лапушкина выступила с докладом и сообщила, что в апреле будут завершены работы по реконструкции четвертой очереди набережной и Струковского суда, строительству новой пятизвездочной гостиницы Lotte. По ее словам, к этому же сроку будет установлено 11 тысяч погонных метров новых заборов и заменено 136 остановочных павильонов.

«На финальной стадии находятся работы по строительству новой трамвайной линии, уже в марте начнутся первые тестовые испытания. Большое внимание будет уделено оформлению города», — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, что Самара примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018: четыре группового этапа, 1/8 и 1/4 финала.