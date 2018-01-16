Руководитель клуба добровольцев в Самаре стал доверенным лицом Путина

Самара, 16 января. Руководитель самарской региональной молодежной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев вошел в список из 259 человек, которые будут представлять кандидата Владимира Путина на выборах президента.

Ранее ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах главы государства в 2018 году. В список попали 259 человек.

Как рассказали в региональном Объединенном народном фронте, Транцев намерен на личной примере показать, как меняется общественная жизнь и отношение граждан к волонтерскому участию благодаря Путину. Он также подчеркнул, что 2018 год для этого подходит лучше всего, так как является Годом добровольца.

Напомним, Путин участвует в выборах 2018 года как самовыдвиженец. Ему предстоит набрать 300 тысяч подписей. Ранее сообщалось, что у Путина может появиться собственный Telegram-канал.