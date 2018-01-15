В Самаре затопило Московское шоссе

Самара, 15 января. Участок Московского шоссе в Самаре затопило из-за коммунальной аварии.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную «Агентством по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» в социальной сети. Коммунальная авария произошла в понедельник, 15 января, на Московском шоссе, затопило территорию от улицы Авроры до улицы Потапова.

По информации «Самарских коммунальных системы», утечка произошла из ведомственного колодца на городской линии. В настоящее время бригада коммунальных служб ликвидирует последствия коммунальной аварии.