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В Самаре затопило Московское шоссе
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    В Самаре затопило Московское шоссе

    18:31  15 Января 2018  /обновлено: 18:31  15 Января 2018
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    В Самаре затопило Московское шоссе

    Самара, 15 января. Участок Московского шоссе в Самаре затопило из-за коммунальной аварии.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную «Агентством по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» в социальной сети. Коммунальная авария произошла в понедельник, 15 января, на Московском шоссе, затопило территорию от улицы Авроры до улицы Потапова.

    По информации «Самарских коммунальных системы», утечка произошла из ведомственного колодца на городской линии. В настоящее время бригада коммунальных служб ликвидирует последствия коммунальной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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