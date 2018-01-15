Два человека скончались в ДТП с грузовиком на трассе в Самарской области

Самара, 15 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью на трассе Тольятти — Димитровград: отечественная легковушка попала под автоцистерну, два человека скончались на месте.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария произошла в понедельник, 15 января. Автомобиль марки «Лада Гранта» ехал со стороны Тольятти к Димитровграду. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в грузовик Scania, который от сильного удара съехал в кювет.

Два человека, находившиеся в салоне легковушки, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель большегруза находится в больнице. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.