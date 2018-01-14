Пенсионерка попала под поезд и лишилась ноги в Самаре

Самара, 14 января. Полицейские проводят проверку после происшествия, случившегося два дня назад в Самаре: под поезд попала пожилая женщина.

Трагический инцидент произошел в пятницу, 12 января, в районе железнодорожного переезда у пересечения улицы XXII-го Партсъезда и Заводского шоссе, сообщают региональные новостные источники.

По предварительным данным, 62-летняя местная жительница попала под поезд. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в больницу, она находилась в состоянии шока. Женщина лишилась ноги, кроме этого, серьезно травмировала голову.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.