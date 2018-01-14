Стало известно, какие улицы в Сызрани останутся без электроэнергии

Самара, 14 января. Жители нескольких домов в Сызрани останутся без электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщают региональные информационные источники со ссылкой на информацию от Единой дежурно-деспетчерской службы, в жилых домах, расположенных на станции Кашпир, будет плановое отключение электроэнергии из-за проведения ремонтных работ АО «Самарской Сетевой Компанией». Отключение запланировано на понедельник, 15 января, в период с 10:00 часов утра до 16:00 часов дня по местному времени.

Сообщается, что электроэнергии не будет на улицах 2-я Луначарского, Октябрьская, Седова, Жданова, 2-я Жданова.