Боксеры из Сызрани завоевали медали на первенстве по боксу Самарской области

Самара, 14 января. Боксеры из Самарской области завоевали награды на первенстве Самарской области по боксу среди 17-18-летних юниоров на призы МСМК России, финалиста Кубка мира Игоря Власова и двукратного чемпиона Европы Деви Гогия.

Победителем первенства в категории до 49 килограмм стал Геворг Кюрегян, который является воспитанником федерации бокса Сызрани и тренера Равиля Азизова. Сообщается, что он стал победителем досрочно, так как одержал победу в финальном бое ранее его проведения.

Также первое место в категории до 52 килограмм завоевал Шохрух Асомадинзода. Денис Мозгис в категории 69 килограмм и Дмитрий Кутумов (75 килограмм), воспитанники СШОР №2, получили бронзовые награды, сообщают региональные новостные источники.