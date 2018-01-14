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Боксеры из Сызрани завоевали медали на первенстве по боксу Самарской области
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    Боксеры из Сызрани завоевали медали на первенстве по боксу Самарской области

    10:08  14 Января 2018  /обновлено: 10:09  14 Января 2018
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    Боксеры из Сызрани завоевали медали на первенстве по боксу Самарской области

    Самара, 14 января. Боксеры из Самарской области завоевали награды на первенстве Самарской области по боксу среди 17-18-летних юниоров на призы МСМК России, финалиста Кубка мира Игоря Власова и двукратного чемпиона Европы Деви Гогия.

    Победителем первенства в категории до 49 килограмм стал Геворг Кюрегян, который является воспитанником федерации бокса Сызрани и тренера Равиля Азизова. Сообщается, что он стал победителем досрочно, так как одержал победу в финальном бое ранее его проведения.

    Также первое место в категории до 52 килограмм завоевал Шохрух Асомадинзода. Денис Мозгис в категории 69 килограмм и Дмитрий Кутумов (75 килограмм), воспитанники СШОР №2, получили бронзовые награды, сообщают региональные новостные источники.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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