Житель Самары напал на 18-летнюю студентку колледжа

Самара, 13 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего жителя Самары, который подозревается в ограблении.

В отдел полиции обратилась 18-летняя девушка, которая учится в колледже, и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина и отобрал мобильный телефон, стоимость которого пять тысяч рублей. Грабеж произошел в вечернее время около дома на улице Арцыбушевской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции установили, что к случившемуся может быть причастен 49-летний житель Ленинского района Самары, который нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности. Стражи правопорядка задержали подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».