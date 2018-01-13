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Житель Самары напал на 18-летнюю студентку колледжа
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    Житель Самары напал на 18-летнюю студентку колледжа

    14:36  13 Января 2018  /обновлено: 14:36  13 Января 2018
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    Житель Самары напал на 18-летнюю студентку колледжа

    Самара, 13 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего жителя Самары, который подозревается в ограблении.

    В отдел полиции обратилась 18-летняя девушка, которая учится в колледже, и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина и отобрал мобильный телефон, стоимость которого пять тысяч рублей. Грабеж произошел в вечернее время около дома на улице Арцыбушевской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Сотрудники полиции установили, что к случившемуся может быть причастен 49-летний житель Ленинского района Самары, который нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности. Стражи правопорядка задержали подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #грабеж
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