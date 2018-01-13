Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект стадиона в Самаре

Самара, 13 января. Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект строительства стадиона «Самара-Арена». Об этом стало известно в пятницу, 12 января.

В проекте произошло несколько изменений, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. По-другому будет устроена организация питания зрителей, откорректированы система антитеррористической защищенности и конструкции кровли стадиона. Кроме этого произошли изменения в конфигурации наружных подпорных стен и пандусов.

Напомним, что стадион «Самара Арена» примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году. В Самаре состоятся четыре игры группового этапа, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Отметим, что стало известно, что после завершения Чемпионата мира по футболу стадион будет переименован в «Космос-Арену».