Житель Самарской области решил подшутить над соседкой и сжег ее

Самара, 12 января. При пожаре в доме в селе Алексеевка Самарской области погибла пожилая женщина. Ее знакомый пытался разбудить ее и поджег диван.

Мужчина со своей знакомой распивали спиртные напитки в гостях у погибшей. Пожилая женщина решила пойти спать, а гости продолжали выпивать. После того, как у них закончилась выпивка, подозреваемый решил купить еще и стал будить 70-летнюю хозяйку дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Он не мог разбудить пенсионерку, поэтому решил облить горючей жидкостью диван и поджечь его.

«49-летний житель Алексеевки посчитал, то такая шутка точно поднимет на ноги заснувшую женщину», — сообщает пресс-служба ведомства.

На улице мужчину ждала знакомая, которая ничего даже не подозревала. Злоумышленник попрощался с ней и пошел домой, а женщина пошла в гости к друзьям. Когда мужчина шел домой он решил отомстить своей соседке, которая не пустила его утром в гости. Злоумышленник пытался несколько раз поджечь дом, но пожар вовремя успели заметить и его потушили. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. На данный момент мужчина заключен под стражу сроком на два месяца.