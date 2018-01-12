Жители Самарской области выберут проекты благоустройства

Самара, 12 января. Жители Самарской области смогут проголосовать за проекты благоустройства, которые действуют по программе «Комфортная городская среда».

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» сообщил, что голосование пройдет 18 марта этого года.

«Вопросы благоустройства выходят на первый план в работе властей. Это волнует людей в первоочередном порядке, и эта задача для нас является первостепенной. Реализации проекта самое пристальное внимание оказывает глава государства, и в целом в стране в 2017 году этот проект успешно реализован», — цитирует пресс-служба правительства Самарской области Дмитрия Азарова.

Глава региона подчеркнул, что решение по благоустройству обязательно нужно принимать с учетом мнения жителей. Были подведены итоги прошлого года и отмечено, что в 2017 году результаты программы «оставляют желать лучшего». Дмитрий Азаров подчеркнул, что все контракты должны быть заключены до 1 апреля этого, а завершить работы по благоустройству должны к 1 сентября.