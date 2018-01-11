Завернутого в целлофановый пакет младенца нашли на улице в Самаре

Самара, 11 января. Жители Самары обнаружили на улице новорожденного ребенка, который был завернут в черный целлофановый пакет.

Сообщение в отделение полиции поступило в четверг, 11 января, около четырех часов утра: во дворе жилого дома, расположенного на Ставропольской улице, нашли новорожденную девочку в целлофановом пакете. На место незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Медики доставили малыша в реанимацию, где ему оказали медицинскую помощь, однако спасти ребенка не удалось, он скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

В настоящее время следствие проводит проверку по факту случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера. Всех, кто владеет информацией о произошедшем, просят незамедлительно обратиться в отделы внутренних дел, а именно, в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Самаре по телефону: 8 (846)995-86-88 или 02.