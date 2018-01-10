Двум адвокатам в Самаре грозит до семи лет тюрьмы за посредничество в передаче взятки

Самара, 10 января. Уголовное дело возбудили в отношении двух адвокатов в Самаре, которых подозревают в получении взятки для дальнейшей передачи должностным лицам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 37-летний и 44-летний адвокаты задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей от местной жительницы для дальнейшего посредничества в передаче денег сотрудникам правоохранительных органов.

По версии следствия, подозреваемые получили денежную сумму в 2015 году от женщины, в отношении сына которой возбудили уголовное дело. Деньги предназначались для передачи должностным лицам за содействие в принятии досудебного решения и смягчении наказания сыну.

В настоящее время в отношении подозреваемых адвокатов возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», санкции по которому предполагают до семи лет лишения свободы.