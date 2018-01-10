Выбран первый заместитель главы Самары

Самара, 10 января. Первым заместителем главы Самары Елены Лапушкиной официально стал Владимир Василенко.

По информации пресс-службы города, в должности первого заместителя главы Самары официально утвержден Владимир Василенко, который с 1 ноября 2017 года исполнял обязанности мэра. Соответствующий приказ был подписан сегодня, 10 января. Напомним, он возглавлял департамент городского хозяйства и экологии, также руководил филиалом ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания».

Напомним, ремонтные работы на водопроводе, расположенного на улице Ново-Вокзальной в Самаре, завершили сегодня утром, восстанавливается дорожное полотно.